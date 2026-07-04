30 000 vittnen samlade i 3 Arena: ”Fullsmockat”

Föreläsningar, sång och dramatiseringar av Bibeln står på agendan när 30 000 Jehovas vittnen i helgen är samlade på 3 Arena i Stockholm för sammankomsten ”Evig lycka”, skriver Aftonbladet.

Trossamfundet håller ett tjugotal liknande sammankomster runt om i världen varje år, och många har rest in från andra länder. Men även religionshistorikern Peter Åkerbäck är på plats och konstaterar att det är fullsmockat på arenan. Trots det är det märkbart tyst där inne, det enda som hörs är ljudet från storbildsskärmar som visar Jesus, skriver DN.

– De gillar att sjunga, de gillar att be och de gillar att se på sina filmer och recitera Bibeln, säger Peter Åkerbäck till Aftonbladet.