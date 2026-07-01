Körsång på Arlanda stör: ”Är samma låt hela tiden”

Nästa vecka samlas 30 000 personer från Jehovas vittnen för en stor sammankomst på 3 arena i Stockholm. När deltagarna nu anländer till Arlanda välkomnas de av körsång, skriver Aftonbladet.

Sången uppskattas dock inte av alla. En som har fått nog är Maria Kinana som jobbar som värdinna på flygplatsen.

– Det är jobbigt. De kör konstant och det är samma låt hela tiden, säger hon.

Även Jack Löfholm som jobbar på ett café säger att han är ”extremt trött” på sången.

Sången pågår dygnet runt och ska fortgå till onsdag i nästa vecka.