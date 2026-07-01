Körsång på Arlanda stör: ”Är samma låt hela tiden”
Nästa vecka samlas 30 000 personer från Jehovas vittnen för en stor sammankomst på 3 arena i Stockholm. När deltagarna nu anländer till Arlanda välkomnas de av körsång, skriver Aftonbladet.
Sången uppskattas dock inte av alla. En som har fått nog är Maria Kinana som jobbar som värdinna på flygplatsen.
– Det är jobbigt. De kör konstant och det är samma låt hela tiden, säger hon.
Även Jack Löfholm som jobbar på ett café säger att han är ”extremt trött” på sången.
Sången pågår dygnet runt och ska fortgå till onsdag i nästa vecka.
Läs också
bakgrund
Jehovas vittnen
Wikipedia (sv)
Jehovas vittnen (uttalas [jehová:s]), fullständigt namn Jehovas vittnen-Bibelsällskapet Vakttornet, är ett millenaristiskt och restorationistiskt samfund med antitrinitaristiska läror som distinkt skiljer sig från generellt kristna trossatser, med ursprung från USA under 1870-talet. Samfundet är (2025) ett registrerat trossamfund i Sverige men blev i svensk lagstiftning omnämnt som en sekt 1995. Dess huvudorganisation är Sällskapet Vakttornet, med säte i Warwick i New York. Sällskapet producerar exempelvis tidskriften Vakttornet samt Jehovas vittnens andra teologiska publikationer och hanterar organisatoriska frågor. Samfundet har cirka 9 miljoner medlemmar i världen enligt egen statistik. Man räknar endast så kallade aktiva förkunnare, personer som missionerar, inte inaktiva medlemmar och sympatisörer och i Sverige finns cirka 22 000 anhängare.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen