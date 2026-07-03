Avhoppare demonstrerar mot Jehovasmöte i Stockholm

Viktor Astner, Jerry Juhjalahti, Jacob Harris, Jonas Skogstroll och Sylas Shaw demonstrerar mot Jehovas vittnens ägare under ett konvent för Jehovas vittnen på 3 Arena i Stockholm.

Drygt 30 000 Jehovas vittnen har kommit till Stockholm för en stor sammankomst. Men i närheten av 3Arena demonstrerar flera avhoppare som vuxit upp inom rörelsen, rapporterar TT.

– Vi protesterar inte mot Jehovas vittnen, de är människor och vi är människorättsaktivister. Det är ledningen, Vakttornet, som bryter mot mänskliga rättigheter, säger gruppens ledare Jonas Skogstroll.

Demonstranterna har samlats under budskapet ”det finns stöd om du vill hoppa av”. De har själva förlorat kontakten med sina familjer sedan de lämnade Jehovas vittnen, och säger att rörelsen präglas av utfrysning och tvång.

Arrangören av sammankomsten säger att man knappt märkt av protesterna, och att alla som kommit är där frivilligt.