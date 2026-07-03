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Viktor Astner, Jerry Juhjalahti, Jacob Harris, Jonas Skogstroll och Sylas Shaw demonstrerar mot Jehovas vittnens ägare under ett konvent för Jehovas vittnen på 3 Arena i Stockholm. (Pär Bäckström/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Avhoppare demonstrerar mot Jehovasmöte i Stockholm

Av Hedda Hallsenius
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Drygt 30 000 Jehovas vittnen har kommit till Stockholm för en stor sammankomst. Men i närheten av 3Arena demonstrerar flera avhoppare som vuxit upp inom rörelsen, rapporterar TT.

– Vi protesterar inte mot Jehovas vittnen, de är människor och vi är människorättsaktivister. Det är ledningen, Vakttornet, som bryter mot mänskliga rättigheter, säger gruppens ledare Jonas Skogstroll.

Demonstranterna har samlats under budskapet ”det finns stöd om du vill hoppa av”. De har själva förlorat kontakten med sina familjer sedan de lämnade Jehovas vittnen, och säger att rörelsen präglas av utfrysning och tvång.

Arrangören av sammankomsten säger att man knappt märkt av protesterna, och att alla som kommit är där frivilligt.

Jonas Skogstroll: ”Det är inte religionsfrihet om man varje dag som barn får höra att föräldrarna slutar prata med dig om du lämnar”
TT
Omkring 7 000 personer har rest till Stockholm från andra länder för att delta
Aftonbladet
Deltagarna kommer från ett 40-tal länder
Sveriges Radio
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