Jonas tittar efter mamma och pappa när Jehovas möts: ”Skulle storgråta”

30 000 Jehovas vittnen samlas i helgen i 3 Arena i Stockholm. Utanför arenan står också Jonas Skogstroll som lämnade samfundet 2017 och i samma stund förlorade kontakten med sin familj, skriver DN.

Skogstroll är på plats för att visa att det går att lämna religionen. Men han tittar också efter sina föräldrar, som han tror finns bland de tusentals vinkande personerna.

– Jag har tårar i ögonvrån hela tiden. Ser jag mina föräldrar kommer jag att börja storgråta, säger Jonas Skogstroll.