4 juli-parad i Washington ställs in i hettan

Lördagens nationaldagsparad i Washington DC har abrupt ställts in på grund av hettan, rapporterar The Guardian.

Paraden skulle ha inletts klockan 16.30, svensk tid, men i sista sekund valde organisatörerna att ställa in den på grund av en varning från vädermyndigheten NWS. Temperaturen väntas stiga till 39 grader.

En intensiv värmebölja har drabbat stora delar av USA och lagt sordin på 250-årsfirandet. Hettan, förvärrad av hög luftfuktighet, har satt stor press på transport- och elnäten.

I går tvingades Donald Trumps mässa Great American State Fair i Washington DC tillfälligt stänga efter att 44 besökare vårdats för värmerelaterade åkommor.

Presidenten ska hålla ett långt tal vid National Mall i huvudstaden på lördagskvällen, lokal tid, följt av en fyrverkerishow med världsrekordmånga 850 000 pjäser.