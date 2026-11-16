En Vulcan-raket från United Launch Alliance (ULA) havererade i samband med uppskjutning från Florida på söndagen, rapporterar Bloomberg.

Omkring tio minuter efter starten uppstod ett tekniskt fel som gjorde att raketen inte kunde nå omloppsbana. Samtliga 40 satelliter från Amazon som fanns ombord förstördes.

Det ses som ett stort bakslag för ULA, då det riskerar att försena utbyggnaden av Amazons satellitnätverk Leo. Nätverket är tänkt att konkurrera med Elon Musks Starlink.

Orsaken till incidenten är ännu inte känd.