400 evakuerade bor på hotell och hos släktingar
400 personer har evakuerats efter den stora branden i bostadsområdet i Drammen. Det säger kommunstyrelseordförande Kjell Arne Hermansen (H) till NTB skriver norska TV2.
De evakuerade har antingen fått ta in på hotell i närheten eller åkt till familj och vänner.
På andra sidan området har man under natten förberett för att kunna evakuera ett vårdhem. Men hittills har man inte behövt sätta planen i verket.
Vid 9-tiden på lördagsmorgonen meddelade räddningstjänsten att branden var under kontroll.
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