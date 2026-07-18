400 evakuerade bor på hotell och hos släktingar

Personer står och kollar på branden i Drammen.

400 personer har evakuerats efter den stora branden i bostadsområdet i Drammen. Det säger kommunstyrelseordförande Kjell Arne Hermansen (H) till NTB skriver norska TV2.

De evakuerade har antingen fått ta in på hotell i närheten eller åkt till familj och vänner.

På andra sidan området har man under natten förberett för att kunna evakuera ett vårdhem. Men hittills har man inte behövt sätta planen i verket.

Vid 9-tiden på lördagsmorgonen meddelade räddningstjänsten att branden var under kontroll.