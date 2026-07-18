ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Personer står och kollar på branden i Drammen. (Thomas Fure/NTB)
Offren i Drammen-branden

400 evakuerade bor på hotell och hos släktingar

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

400 personer har evakuerats efter den stora branden i bostadsområdet i Drammen. Det säger kommunstyrelseordförande Kjell Arne Hermansen (H) till NTB skriver norska TV2.

De evakuerade har antingen fått ta in på hotell i närheten eller åkt till familj och vänner.

På andra sidan området har man under natten förberett för att kunna evakuera ett vårdhem. Men hittills har man inte behövt sätta planen i verket.

Vid 9-tiden på lördagsmorgonen meddelade räddningstjänsten att branden var under kontroll.

Räddningstjänsten har arbetat med släckningsarbete hela natten (norska)
www.tv2.no
Insatsledaren på platsen menar att branden inte är under kontroll (norska)
NRK
Brinner fortfarande på flera platser i området (norska)
Verdens Gang
Hundra bostäder påverkade av branden (norska)
www.aftenposten.no
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen