Siv samlar in kläder till drabbade: ”Fantastiskt att folk dyker upp”

Siv Hansen i Mjøndalen agerade snabbt efter att hon insåg hur allvarlig branden i Drammen var, skriver NRK. Hon la ut en annons på sociala medier och började samla in kläder och saker som de drabbade kan behöva.

– Jag har ett garage där jag ställer allting. Det blir nog en massa kläder först. Men folk säger att de ska gå igenom och se vad de har. Det är fantastiskt att folk dyker upp.

Två andra som hjälper till på platsen är 17-åringarna Enes Jan Akhgar och Krisander Dahlman Iversen, skriver Dagbladet. De har delat ut vatten, choklad och frukt till både räddningsarbetarna och boende i området.

De tycker båda att händelsen är tragisk.

– Småbarn och familjer gråter, och äldre människor har svårt att hantera en så akut situation, säger Enes Jan Akhgar.