Katter saknas: ”Just nu går de lösa”

Branden i Drammen ska vara under kontroll.

I samband med storbranden i norska Drammen är det många som saknar sina husdjur, skriver norska Dagbladet.

Tidningens fotograf vittnar om att flera lösa katter setts i området, likaså människor som försöker hitta just sin katt. Efterlysningar har börjat publiceras i lokala Facebookgrupper.

Men det är inte alltid lätt att fånga in husdjuren.

– Just nu går de fortfarande lösa. Det har varit personer som försökt fånga in djuren, men det kommer fortfarande att finnas en del kvar, säger polisens insatsledare Geir Bodal till Dagbladet.