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Arkivbild. (Andreas Hillergren/TT)
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45-årig man misshandlad till döds i Härryda

Av Alice Hermansson
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En 45-årig man blev på lördagskvällen svårt misshandlad. När han fördes till sjukhus var han vaken och talbar, men nu bekräftar polisen att mannen har dött av sina skador.

Tre män i 20-årsåldern sågs springa från brottsplatsen på lördagskvällen. Samtliga är fortfarande på fri fot och polisen söker efter dem.

Händelsen utreds som dråp eller mord.

Man död – polisen utreder mord
Expressen
Polisens händelsenotis
polisen.se
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