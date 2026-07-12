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45-årig man misshandlad till döds i Härryda
En 45-årig man blev på lördagskvällen svårt misshandlad. När han fördes till sjukhus var han vaken och talbar, men nu bekräftar polisen att mannen har dött av sina skador.
Tre män i 20-årsåldern sågs springa från brottsplatsen på lördagskvällen. Samtliga är fortfarande på fri fot och polisen söker efter dem.
Händelsen utreds som dråp eller mord.
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