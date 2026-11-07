Demokraten Mary Peltola, som ställs mot republikanen Dan Sullivan i senatsvalet i delstaten Alaska.

Demokraten Mary Peltola och hennes kampanj anmäler Alaskas valmyndighet och kräver mer information om de röster som underkänts i veckan, rapporterar Reuters.

Det är oerhört jämnt mellan Peltola och republikanen Dan Sullivan i senatsvalet, endast 600 röster skiljer kandidaterna åt.

När marginalen är så liten riktas blickarna mot de poströster som fortfarande kan inkomma till valmyndigheten. Rösterna godkänns om de inkommer innan den 18 november.

Demokraterna menar att de vill undersöka om vissa röster underkänts felaktigt, men de lokala myndigheterna menar att sådana uppgifter sedan länge är sekretessbelagda.