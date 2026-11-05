Datacenter var en av mellanårsvalets stora förlorare, rapporterar Washington Post.

Enligt konsultföretaget Redbud Consulting har väljare i 39 av 40 amerikanska valdistrikt där frågan funnits på valsedeln röstat för att begränsa eller förbjuda datacenter, eller sagt nej till förslag som skulle gynna dem.

Prescott Balch, tidigare chef inom teknik- och banksektorn som nu engagerar sig mot datacenter i hemstaten Wisconsin, välkomnar att amerikaner använder sin rösträtt på det här sättet.

– Det finns bara ett sätt att visa techbolagen sin ilska: vid valurnorna, säger han.