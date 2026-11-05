Demokraterna kommer att få minst 250 mandat i representanthuset, enligt CNN:s prognos. Det är långt över de 218 platser som krävs för majoritet och innebär det största övertaget som partiet har haft i kammaren sedan 2008.

Republikanerna får enligt samma beräkningar minst 154 mandat. 31 distrikt är så jämna att det inte går att säga vartåt det lutar. Demokraterna har lyckats vinna minst 40 platser som tidigare tillhörde republikaner, medan Republikanerna lyckats ta två från demokrater.

2008, samtidigt som Barack Obama valdes till president, blev fördelningen 257 demokrater mot 178 republikaner.