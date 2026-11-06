Hammarbys Montader Madjed jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och Hammarby den 1 november 2026 i Malmö.

Det råder mycket högt tryck på biljetterna till matchen mellan Västerås och Hammarby i slutet av november, en match som kan få betydelse i den allsvenska guldstriden. De 2 000 biljetter som var öronmärkta för Hammarbyfans sålde slut direkt – vilket fått omkring 750 ”bajare” att bli medlemmar i VSK för att ha chans att köpa hemmalagets biljetter, rapporterar P4 Västmanland.

– Det har varit ett tryck som vi aldrig har upplevt, säger Robis Hals, klubbchef för VSK.

Enligt Hals kan Hammarbyfansen ha blivit medlemmar förgäves. För att ha chans på biljetterna kommer man att ha behövt vara medlem i klubben i minst en månad.

Hammarby ligger tvåa i tabellen med tre poäng upp till serieledande Sirius.