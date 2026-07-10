Abba hyllades när Bad Bunny intog Stockholm
På fredagen intog den puertoricanske megastjärnan Bad Bunny scenen på Strawberry Arena i Stockholm för den första av två spelningar.
Utöver egna hits som ”La mudanza”, ”Nuevayol” och ”Baile inolvidable” blev det en Sverigehyllning när gitarristen spelade Abba-klassikern ”Dancing queen”, till jubel och allsång från publiken.
I morgon uppträder Bad Bunny på Strawberry Arena igen innan turnén drar vidare till Polen. Spelningarna har lockat 100 000 fans till Stockholm, varav runt hälften kommer från utlandet.
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