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Bad Bunny. (Anna Hållams/TT / TT Nyhetsbyrån)
Bad Bunny i Stockholm

Abba hyllades när Bad Bunny intog Stockholm

Av Joel Malmén
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På fredagen intog den puertoricanske megastjärnan Bad Bunny scenen på Strawberry Arena i Stockholm för den första av två spelningar.

Utöver egna hits som ”La mudanza”, ”Nuevayol” och ”Baile inolvidable” blev det en Sverigehyllning när gitarristen spelade Abba-klassikern ”Dancing queen”, till jubel och allsång från publiken.

I morgon uppträder Bad Bunny på Strawberry Arena igen innan turnén drar vidare till Polen. Spelningarna har lockat 100 000 fans till Stockholm, varav runt hälften kommer från utlandet.

Uppträdde i sin karakteristiska vita kostym
TT
Lockar fans från hela världen
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