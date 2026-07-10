Agnes och Vilma först i kön: ”Kändes som en spökstad”
Vännerna Wilma Henningsson och Agnes Stangenbäck började köa till Bad Bunny-konserten på Strawberry Arena klockan 06 på fredagsmorgonen. Då var de först i kön, skriver Mitt i.
– När jag kom hit tänkte jag: ”Vad är det för spökstad jag har hamnat i?”, säger 19-åriga Agnes Stangenbäck.
Ett par timmar senare hade kön vuxit, och under helgen väntas närmare 100 000 Bad Bunny-fans besöka arenan. Hälften av dem beräknas vara internationella besökare från omkring 120 länder.
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