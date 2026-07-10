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Kön utanför Strawberry arena (Viktoria Bank/TT)
Bad Bunny i Stockholm

Agnes och Vilma först i kön: ”Kändes som en spökstad”

Av Alice Hermansson
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Vännerna Wilma Henningsson och Agnes Stangenbäck började köa till Bad Bunny-konserten på Strawberry Arena klockan 06 på fredagsmorgonen. Då var de först i kön, skriver Mitt i.

– När jag kom hit tänkte jag: ”Vad är det för spökstad jag har hamnat i?”, säger 19-åriga Agnes Stangenbäck.

Ett par timmar senare hade kön vuxit, och under helgen väntas närmare 100 000 Bad Bunny-fans besöka arenan. Hälften av dem beräknas vara internationella besökare från omkring 120 länder.

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