Agnes och Vilma först i kön: ”Kändes som en spökstad”

Vännerna Wilma Henningsson och Agnes Stangenbäck började köa till Bad Bunny-konserten på Strawberry Arena klockan 06 på fredagsmorgonen. Då var de först i kön, skriver Mitt i.

– När jag kom hit tänkte jag: ”Vad är det för spökstad jag har hamnat i?”, säger 19-åriga Agnes Stangenbäck.

Ett par timmar senare hade kön vuxit, och under helgen väntas närmare 100 000 Bad Bunny-fans besöka arenan. Hälften av dem beräknas vara internationella besökare från omkring 120 länder.