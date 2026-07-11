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Bad Bunny uppträder på Strawberry Arena på fredagen, den första av två konserter i Stockholm. (Anna Hållams/TT)
Bad Bunny i Stockholm

”Bad Bunny gör det svårt att andas – chockerande bra”

Av Ebba Örn
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Det var stundtals svårt att andas när Bad Bunny intog Strawberry arena med sin reggaeton och salsa på fredagskvällen, skriver Aftonbladets Markus Larsson. Uppvisningen i dans och musik är som en protest- och frihetsrörelse, ”chockerande bra”, tycker han.

”Vissa bilder från den här konserten bör sparas med dubbla säkerhetskopior. De kommer inte igen.”

Benito ”Bad Bunny” Ocasio har nått den absoluta toppen genom att helt och hållet göra sin egen grej, skriver Expressens Anders Dahlbom. Man behöver inte sjunga på engelska för att ta över världen och det blir extra tydligt när folkhavet vimlar av flaggor från Spanien, Colombia, Argentina, Kuba och förstås Ocasios hemland Puerto Rico.

”Jag avundas er med biljetter till imorgon. Ni får uppleva en folkfest på en nivå jag sällan upplevt”, skriver Dahlbom.

Bad Bunny sjunger på spanska och trots att även mellansnacken i princip uteslutande är på spanska jublar publiken oavbrutet, skriver Lana Zand i SvD. Han förtrollar varenda en av dem, konstaterar hon.

”Mina kondoleanser till alla pojkvänner jag ser som bihang till sina tjejer här. Ni existerar bara i periferin för en kväll.”

Anders Dahlbom: En folkfest på nivå jag sällan upplevt
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Lana Zand: Jag blir gråtfärdig av Bad Bunny
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Markus Larsson: Höjdpunkterna är chockerande
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Tali da Silva: Bad Bunny ger en konsert på Strawberry Arena att minnas länge
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Bad Bunny i StockholmMarkus LarssonMusik