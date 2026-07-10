Stockholm omvandlas inför världsartistens spelningar

Tiotusentals Bad Bunny-fans har intagit Stockholm i veckan inför artistens spelningar på Strawberry Arena. I Kungsträdgården i centrala Stockholm har ett område tillägnats fansen, kallat La Plaza, slagits upp, skriver DN. Där kan tusentals besökare samlas för att lyssna på musik, äta och dansa.

– Jag tror att jag kommer börja skaka av glädje. Han har haft en stor påverkan på mitt liv, och jag känner så mycket kärlek för honom, säger Paulina, som är en av många som rest till Stockholm för att se Bad Bunny.

Helgens spelningar är de enda som den puertoricanske artisten gör i Norden under turnén, och intresset har varit stort. På La Plaza möter DN fans som rest från bland annat Österrike, Ukraina och Turkiet.