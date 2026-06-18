Åberg spelar fint – i ensam ledning i US Open

Den svenske golfstjärnan Ludvig Åberg spelar bra på Shinnecock Hills i New York och var vid 19-tiden i ensam ledning i den stora tävlingen US Open.

Åberg låg på två slag under par efter de tio första hålen.

Det har gått tyngre för hans svenske kollega Alex Norén som samtidigt låg på delad 41:a plats.