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Ludvig Åberg. (Gerald Herbert /AP/TT / AP)
Golfsäsongen

Åberg spelar fint – i ensam ledning i US Open

Av Jacob Ruderstam
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Den svenske golfstjärnan Ludvig Åberg spelar bra på Shinnecock Hills i New York och var vid 19-tiden i ensam ledning i den stora tävlingen US Open.

Åberg låg på två slag under par efter de tio första hålen.

Det har gått tyngre för hans svenske kollega Alex Norén som samtidigt låg på delad 41:a plats.

Vid 14-tiden hade spelet varit pausat i en timme
Expressen
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Tävlingen sänds på Viaplay
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GolfsäsongenLudvig ÅbergGolfAlex Norén