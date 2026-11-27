Ådahl: ”Ärligt talat är det väldigt jämnt i partiet”
Centerpartiet är djupt splittrat i regeringsfrågan och bland de partitoppar som inte vill genomföra svängen högerut finns Martin Ådahl.
– Det är väldigt olika meningar i partiet helt enkelt, säger han i fredagskvällens Aktuellt.
Under söndagen tar förtroenderådet det för partiet slutgiltiga beslutet i frågan. Ådahl hoppas att man säger nej till den kursändring som partiledning och riksdagsgrupp förespråkar.
– Ärligt talat så är det nog väldigt, väldigt jämnt i partiet just nu, säger han.
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