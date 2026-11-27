Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg (S) svarar på frågor innan sitt deltagande i SVT:s Agenda på söndagskvällen.

S-toppen Mikael Damberg går till frontalattack mot det förslag till regeringsavtal som M, KD och L har lagt fram till C, som offentliggjordes under fredagen.

”Tidö 2-avtalet är ett luftslott som ska få Åkessons drömregering att tillträda. Det innehåller inga konkreta reformer. Skrapar man på ytan finns det inga åtgärder alls för att sänka utsläppen, stärka ekonomin och hålla ihop Sverige”, skriver han i en kommentar till Aftonbladet.