Hur kunde Centerpartiet välja Ulf Kristersson? För en opportunist var valet förmodligen rätt självklart, skriver Expressens inrikespolitiska kommentator Viktor Barth-Kron.

Han menar att det på ena sidan finns ett Tidögäng med 52 procent i mätningarna, där samarbetet fungerat.

”På andra sidan finns 40 procent som mest ägnar sig åt att ta heder och ära av varandra i SVT:s Aktuellt”, skriver han.

SvD:s Henrik Torehammar pekar på att pressen på C ökat inför den tredje statsministeromröstningen.

– Det här är som ett tidbegränsat erbjudande, ett sorts Black Week, säger han i SVT:s Morgonstudion.

Det är dock oklart om Thand Ringqvist ”läst av sitt parti korrekt”, menar Torehammar.

Det finns uppgifter om att ungefär 15 av 35 personer på mötet med riksdagsgruppen och partistyrelsen ska ha sagt nej till Kristersson (M).

– Stämmer det är partiet kluvet på mitten, säger SR:s Helena Gissén, som menar att det är ”långt ifrån säkert” att C-ledaren nu får som hon vill.

Henrik Torehammar poängterar att Kristersson trots splittringen har marginalerna på sin sida. För att M-ledaren ska falla i omröstningen krävs att 24 av 25 av Centerns riksdagsledamöter röstar nej.