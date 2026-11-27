Magdalena Andersson säger att hon förstår att det är många som är besvikna över att en rödgrön regering inte har kunnat bildas, trots att de partierna fick en majoritet i riksdagen i valet.

– Jag förstår att många känner frustration över att de har röstat för att Sverigedemokraterna inte ska få ett avgörande inflytande, men att de nu ändå ser ut att få det, säger S-ledaren i ett inlägg på Instagram.

Hon menar också att hon anser att hon har hållit sitt löfte till väljarna, även om det för närvarande inte ser ut som att det blir någon rödgrön regering.