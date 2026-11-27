Vänsterledaren Nooshi Dadgostar gör nytt försök att vinna tillbaka Centern och vädjar till partiet att säga nej till Ulf Kristersson (M).

”Att ett borgerligt liberalt parti hållit gränsen mot högernationalismen har betytt mycket för Sverige. Ni kunde ha gjort som andra partier på er sida, men det har ni inte gjort, det förtjänar stor respekt”, skriver Dadgostar på Instagram.

Dörren står öppen om C väljer att rösta nej till Kristersson, skriver hon – och lovar att partiet ska göra sitt ”yttersta för att hitta vägar framåt”.

”Låt oss mötas i förhandlingsrummet och lösa de stora utmaningar Sverige står inför.”