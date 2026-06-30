Afry skakas av chefsavhopp – uppges ta med kunder till konkurrent

Konsultjätten Afry skakas av avhopp. Enligt uppgifter till DI lämnar ett tiotal chefer bolagets industrigren för att gå över till konkurrenten Rejlers. Cheferna ska även ta med sig kunder vid övergången.

Afrys kommunikationschef Andrea Giesecke bekräftar för tidningen att förändringar har skett i ledningsgruppen för segmentet, där ”några personer har valt att lämna”.

Flera av varandra oberoende källor pekar ut chefernas massavhopp som en konsekvens av ett missnöje med vd Linda Pålssons omorganisation där teknikkonsulten delades in i tre globala divisioner och fjorton globala affärssegment.