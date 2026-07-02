Mips betalar 31 miljoner i patenttvist i USA

Hjälmteknikbolaget Mips har tillsammans med sin kund Bushnell Holdings beslutat att ingå förlikning i den pågående patentintrångstvisten med Brainguard Technologies.

Mips kommer att betala 3,25 miljoner dollar, motsvarande 31 miljoner kronor, som en del av förlikningen med Brainguard, vilket kommer att innebära en negativ effekt på det justerade rörelseresultatet under det tredje kvartalet 2026.

Valet att ingå en förlikning grundas på ett beslut att undvika de kostnader och osäkerheter som en rättsprocess för med sig, skriver Mips i ett pressmeddelande.

– Ibland kan det av kommersiella skäl vara bättre att ingå en förlikning än att driva en långdragen och kostsam rättsprocess, säger Max Strandwitz, vd för Mips.