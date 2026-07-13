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En Macbook år 2010. Illustrationsbild. (Paul Sakuma / AP)
Utvecklingen av AI

AI avslöjade säkerhetsbugg – låg dold i Linux i 15 år

Av Andreas Victorzon
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Nebula Securitys AI-tjänst Vega har upptäckt en bugg som legat dold i operativsystemet Linux i 15 år. Det rapporterar Breakit och hänvisar till Wired.

Buggen ska ha kunnat utnyttjas av alla inloggade användare för att få omfattande admin-rättigheter.

Felet uppges ha funnits i de flesta Linux-versioner sedan 2011, men har nu åtgärdats, skriver flera medier.

Mythos har tidigare upptäckt en 27 år gammal bugg i ett annat system
Breakit
Sårbarheten gjorde det möjligt att få root-behörighet
www.wired.com  · Ofta betalvägg
Gjorde det möjligt att ta full kontroll över Linux-datorer på fem sekunder
www.techtimes.com
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