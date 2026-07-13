AI avslöjade säkerhetsbugg – låg dold i Linux i 15 år
Nebula Securitys AI-tjänst Vega har upptäckt en bugg som legat dold i operativsystemet Linux i 15 år. Det rapporterar Breakit och hänvisar till Wired.
Buggen ska ha kunnat utnyttjas av alla inloggade användare för att få omfattande admin-rättigheter.
Felet uppges ha funnits i de flesta Linux-versioner sedan 2011, men har nu åtgärdats, skriver flera medier.
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