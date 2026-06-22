AI-bolag petar Samsung från tronen efter börsrallyt

Hynix-logotyp vid it-mässa i Seoul i april.

Chiptillverkaren Hynix har gått förbi Samsung som Sydkoreas högst värderade börsbolag, rapporterar Reuters. Aktien steg 5,6 procent på måndagen och är nu upp cirka 350 procent sedan årsskiftet.

SK Hynix levererar minneschip som behövs för AI-system till teknikjättar som Nvidia och Alphabet.

Den nya toppnoteringen markerar en anmärkningsvärd comeback för bolaget som för två decennier sedan var nära att gå i konkurs, skriver nyhetsbyrån.