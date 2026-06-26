”AI måste vara hållbart – men hon pratar inte om hur”

Recensenterna är inte helt sålda på Carolina Dybeck Happes sommarprat i P1.

Jens Liljestrand på Expressen imponeras inte och tycker att det känns som att avsnittet är skrivet i ett excelark vid en mellanlandning.

”Man frågar sig varför det här radioprogrammet ens existerar.”

Caroline Widenheim på GP imponeras av hennes karriär, men menar att hon duckar den mest intressanta frågan: Hur vi ska tackla AI:s stora energibehov.

”AI måste vara hållbart för planeten, menar Dybeck Happe. Men hon pratar inte om hur.”

Även DN:s Hasse Eriksson hade velat höra mer om balansen mellan att vara toppchef på ett av världens största företag, med familjelivet.