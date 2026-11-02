AIK har använt sig av 37 spelare under årets herrallsvenska säsong, vilket är nytt rekord, skriver Expressen.

Mängder av skador har tvingat laget att spela med vad försvararen Wilmer Olofsson kallar ”sjukt många” svartgula spelare. Han vill inte säga att det stora antalet spelare är en styrka.

– Det påverkar strukturen och balansen i laget när jag till exempel får spela med nya backar hela tiden.

Med fyra omgångar kvar att spela ligger AIK på åttonde plats, med god marginal till botten och utan chans att nå Europaspel.