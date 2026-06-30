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Airbus vd Benoit de Saint-Exupery och SAS vd, Anko van der Werff. (Ida Marie Odgaard / Scanpix Denmark)
SAS framtid

Airbus stiger på Parisbörsen efter SAS storsatsning

Av Aron Sigblad
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Flygplanstillverkaren Airbus stiger på Parisbörsen efter beskedet att SAS köper 40 långdistansplan från bolaget i en affär värd runt 100 miljarder kronor.

”Investeringarna kommer att stötta den fortsatta utvecklingen av SAS långlinjenät och stärka flygbolagets förmåga att knyta Skandinavien närmare viktiga internationella marknader”, skriver SAS i ett pressmeddelande.

Kring lunch var aktien upp som mest knappt 2 procent, men har därefter fallit tillbaka något och är runt 16-tiden upp 1,4 procent.

Även konkurrenten Boeing stiger runt 1 procent på tisdagen.

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www.berlingske.dk
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SAS framtidSASAirbusParisbörsenFlygindustriAnko van der Werff