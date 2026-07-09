SAS vd: Det finns aldrig ett bra tillfälle att sluta

Anko van der Werff har tackat nej till ett par ”väldigt fina möjligheter” för att stanna i krisande SAS. Det säger den avgående vd:n till DI efter beskedet att han nästa år blir vd för Air Canada.

Att få leda ett flygbolag med tre gånger högre omsättning än SAS och omkring 40 000 anställda är ”hedrande och något jag först inte trodde var möjligt”, säger han.

van der Werff blir kvar tills SAS rekonstruktion och Air France-KLM:s övertagande som majoritetsägare är slutfört.

– Det finns aldrig ett bra tillfälle att sluta, för så snart du är klar med något projekt så finns det alltid ett nytt, säger han till DI.