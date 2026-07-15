Bränslepriserna stiger – SAS kan ställa in fler flyg

SAS har ställt in uppemot 5 procent av sina avgångar de senaste månaderna med hänvisning till högre bränslepriser i spåren av Irankriget. Flygbolagets vd Anko van der Werff utesluter inte att fler flygningar ställs in, enligt SR Ekot.

– Vi har inga planer på att ställa in mer men vi måste se vad som händer i Mellanöstern och hur det påverkar oljepriserna, säger han.

Priset på ett fat flygbränsle toppade på över 200 dollar i samband med att kriget bröt ut, men har sedan dess fallit tillbaka. Den senaste veckan har priset stigit på nytt till omkring 127 dollar per fat. Innan kriget låg priset på omkring 100 dollar per fat.

Priset på råolja har stigit från under 70 dollar per fat till över 80 dollar per fat.