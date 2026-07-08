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SAS avgående vd Anko van der Werff. Arkivbild. (Andreas Hillergren/TT / TT Nyhetsbyrån)
SAS framtid

Analyser: Vd:ns sorti var väntad – men tajmningen usel

Av Andreas Victorzon
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Den 51-årige nederländaren Anko van der Werff har lyckats vända krisande SAS på rätt köl och det är ingen överraskning att han lämnar efter årsskiftet. Det skriver både DN:s Jonas Fröberg och DI:s Thomas Frostberg i sina analyser.

Före årsskiftet väntas Air France-KLM slutligen gå in som största ägare och tajmningen för avhoppet är enligt Frostberg sannolikt ingen slump: ”Hellre än att bli dotterbolagschef inom den flygkoncern där han tidigare varit anställd checkar han nästa år in på Air Canada för sin nästa vd-resa.”

Trots att sortin är väntad anser Jonas Fröberg att tajmingen är usel. Dels för att Anko van der Werff förra veckan aviserade den största satsningen i SAS historia. Dels för att han blir en ”lame duck” under det halvår då den känsliga bolagsintegrationen med Air France–KLM ska ske, resonerar han.

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