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Regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
SAS framtid

Sonesson: Dags att släppa Stockholmscentreringen

Av Tomas Ekelund
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SAS jättesatsning på Köpenhamns flygplats Kastrup är inte bara bra för Sydsverige utan för hela Sverige. Det skriver Greater Copenhagens ordförande Carl Johan Sonesson (M), även regionstyrelsens ordförande i Skåne, i ett inlägg på SvD Debatt.

”Nu är det en gång för alla dags att släppa det Stockholmscentrerade synsättet, annars riskerar Sverige att gå miste om potentialerna som uppstår”, skriver han.

Carl Johan Sonesson: I Greater Copenhagen är vi redo
debatt · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Om debattören

Carl Johan Sonesson, ordförande i Greater Copenhagen och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne

Om Greater Copenhagen
bakgrund · www.greatercph.com
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SAS framtidSASCarl Johan SonessonRegion SkånePolitikFlygbolag