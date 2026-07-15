Sonesson: Dags att släppa Stockholmscentreringen

SAS jättesatsning på Köpenhamns flygplats Kastrup är inte bara bra för Sydsverige utan för hela Sverige. Det skriver Greater Copenhagens ordförande Carl Johan Sonesson (M), även regionstyrelsens ordförande i Skåne, i ett inlägg på SvD Debatt.

”Nu är det en gång för alla dags att släppa det Stockholmscentrerade synsättet, annars riskerar Sverige att gå miste om potentialerna som uppstår”, skriver han.