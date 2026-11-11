Flera riksdagsledamöter inom Sverigedemokraterna har känt en frustration de senaste fyra åren. Det säger partiledaren Jimmie Åkesson till TT.

– Det finns ett uppdämt behov av att trycka till Moderaterna från oss. Det är lite kosläpp, nu är Sverigedemokraterna fria, säger han.

SD planerar att gå i ”full opposition” den här mandatperioden, oavsett vem som tar regeringsmakten. För trots att SD fått igenom stora delar av sin politik de senaste åren, upplever partiet att de ”hållits tillbaka”, enligt Åkesson. Nu siktar han och partiet på statsministerposten 2030.