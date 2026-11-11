V:s vice ordförande Ida Gabrielsson och Magdalena Andersson i riksdagen i oktober.

Vänsterpartiet pressas från flera håll att släppa kravet på ministerposter. Till och med artisten Robyn har gett sig in i regeringsstriden.

Än så länge står partiledningen fast. Strategiskt kan det till och med vara positivt att stå kvar, även om det innebär fyra år till med Ulf Kristersson i Rosenbad.

På lång sikt hägrar slutet på hundra år av ensamhet. Och möjligheten att en gång för alla bli av med stoppklossen Centerpartiet.