Åkesson: Många ägnar sig åt önsketänkande
Centerpartiet har bett Ulf Kristersson redovisa ett politiskt ”totalpaket” som utestänger SD från politiskt inflytande. Det stämmer inte med hur den politiska verkligheten ser ut, enligt SD-ledaren Jimmie Åkesson.
– Det är väldigt många som ägnat sig åt väldigt mycket önsketänkande och hur man vill att verkligheten ser ut. I den riktiga verkligheten har vi 17,5 procent av rösterna och över 60 mandat i riksdagen, säger han i SVT:s Aktuellt.
SD kommer att få inflytande på ett eller annat sätt – precis som Vänsterpartiet om C väljer den vägen. Nu är det upp till C att välja, fortsätter Åkesson.
Tidigare slog han fast att SD är redo att fälla en borgerlig regering om de inte får gehör i budgetförhandlingar.
– Misstroendevapnet finns där.