Centerpartiet har bett Ulf Kristersson redovisa ett politiskt ”totalpaket” som utestänger SD från politiskt inflytande. Det stämmer inte med hur den politiska verkligheten ser ut, enligt SD-ledaren Jimmie Åkesson.

– Det är väldigt många som ägnat sig åt väldigt mycket önsketänkande och hur man vill att verkligheten ser ut. I den riktiga verkligheten har vi 17,5 procent av rösterna och över 60 mandat i riksdagen, säger han i SVT:s Aktuellt.

SD kommer att få inflytande på ett eller annat sätt – precis som Vänsterpartiet om C väljer den vägen. Nu är det upp till C att välja, fortsätter Åkesson.

Tidigare slog han fast att SD är redo att fälla en borgerlig regering om de inte får gehör i budgetförhandlingar.

– Misstroendevapnet finns där.