Ulf Kristersson (M) har publicerat ett uttalande i sociala medier om regeringsbildningen. Han skriver att han under sitt sonderingsuppdrag fört konstruktiva samtal om en M/C/KD/L-regering.

”Samtidigt hör vi nu mycket hårda ord, hög konfliktnivå och väldigt grova uttalanden från Socialdemokraterna om att en borgerlig mittenregering skulle vara illegitim, ’inte återspeglar valresultatet’ eller att en sådan regering skulle leda till att ’journalister hotas’”, skriver han och fortsätter:

”Så agerar ett parti bara i affekt och desperation.”

Talmannen har gett Kristersson en vecka till på sig att sondera. M-ledaren ska redovisa sitt uppdrag den 17 november.