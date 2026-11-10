En rödgrön regering utan Centerpartiet var uppe för diskussion innan samtalen föll. Lösningen ska ha varit ett avtal med S, V och MP. Det erfar DN.

Diskussionen hade inga konkreta sakpolitiska förslag. Innan man hann dit valde Vänsterpartiet att hoppa av samtalen efter att C öppnat upp för högersidan.

Att Magdalena Andersson meddelat att hon vill ha en regering där Vänsterpartiet hålls utanför ses därför som en framgång, skriver tidningen.

– Det har vi länge efterfrågat. Att ha fått det stora röda partiet att tala ur skägget om V är en vinst, uppger en C-källa.

Partikällor tror att Thand Ringqvist vill gå åt höger, men att det är mycket oklart om hon skulle få partiet med sig. Samtidigt har hon lagt fram ett krav där båda sidorna ska presentera politiska ”totalpaket”, innan man tar ett beslut.

C har däremot sagt att man vill återvända till förhandlingsbordet med V.