SD-ledaren Jimmie Åkesson bryter tystnaden om riksdagsledamoten Rasmus Giertz, rapporterar Expressen.

– Jag har haft samtal med ungdomsförbundet kring det här och försäkrat mig om att de har rutiner på plats som behövs för att hantera den här typen av situationer, och jag känner mig förvissad om att man tar det på det allvar som det förtjänar, säger han.

Huruvida Giertz får behålla sin roll är upp till gruppledningen, tillägger Åkesson.

I ett DN-reportage anklagas Giertz för sexuella ofredanden och övertramp av flera kvinnor inom ungdomsförbundet Ungsvenskarna.

Giertz, som förnekar anklagelserna, meddelade först sin avgång men ändrade sig sedan och sa att han tänker sitta kvar.