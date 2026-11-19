SD-politikern berättade inte för sina kollegor om beslutet att inte hoppa av sitt uppdrag som riksdagsledamot. Rasmus Giertz meddelade i förra veckan att han tänkte lämna sin post – men sedan ångrade han sig.

Beskedet kom efter att han i en DN-granskning anklagats för att ha begått sexuella övergrepp mot kvinnor i ungdomsförbundet Ungsvenskarna, något han förnekar.

Vändningen blev en överraskning för partiets gruppledare Matheus Enholm, rapporterar DN.

– Det har jag läst om i media, säger han.