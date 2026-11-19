Sverigedemokraternas pressavdelning uppger att partiet aldrig fått några varningssignaler om riksdagsledamoten Rasmus Giertz och kulturen inom Ungsvenskarna före DN:s reportage.

Det motsägs av två tidigare SD-politiker som är föräldrar till Giertz exflickvän, som polisanmälde honom för ofredande våren 2022.

Pappan uppger att han tog kontakt med partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson för att få stopp på Giertz ”telefonterror”.

– Han lovade att han skulle ta tag i ärendet. Det har han gjort också, får jag utgå ifrån, för samtalen upphörde därefter.

Bäckström Johansson säger att han hade samtal med både exflickvännen, föräldrarna och Giertz. Eftersom polisanmälan lades ner och ord stod mot ord togs ärendet inte vidare.