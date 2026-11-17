Först sade SD-politikern Rasmus Giertz att han skulle hoppa av uppdraget som riksdagsledamot efter anklagelser om sexuella övergrepp, men sedan ångrade han sig. Nu utreder partiet om han ska uteslutas, rapporterar DN.

”Kort sagt befinner han sig i frysboxen”, skriver SD:s presschef Oskar Cavalli-Björkman.

Allting föranleddes av att DN förra veckan publicerade en artikel om att unga kvinnor i SD:s ungdomsförbund upplevt sexuella övertramp av Rasmus Giertz.