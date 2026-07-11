Åklagaren om mordpusslet: ”Det finns många som sett”

Sammanlagt fyra män i 20-årsåldern har anhållits misstänkta för inblandning i mordet vid en badplats i Stenungsund natten till torsdag.

Åklagaren Johan Fröjelin säger till Aftonbladet att man nu arbetar med att försöka pussla ihop bilden av vad som hänt. Men han är hoppfull.

– Det finns goda förutsättningar för att vi ska kunna reda ut vad som hänt. Det finns många som sett vad som hänt och mycket uppgifter lämnade, säger han till ST-tidningen.