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Stenungsund. (Adam Ihse / TT)
Badplatsmordet i Stenungsund

Åklagaren om mordpusslet: ”Det finns många som sett”

Av Tomas Ekelund
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Sammanlagt fyra män i 20-årsåldern har anhållits misstänkta för inblandning i mordet vid en badplats i Stenungsund natten till torsdag.

Åklagaren Johan Fröjelin säger till Aftonbladet att man nu arbetar med att försöka pussla ihop bilden av vad som hänt. Men han är hoppfull.

– Det finns goda förutsättningar för att vi ska kunna reda ut vad som hänt. Det finns många som sett vad som hänt och mycket uppgifter lämnade, säger han till ST-tidningen.

”Det finns många som sett vad som hänt och mycket uppgifter lämnade”
www.sttidningen.se
De fyra misstänks ha begått brotten tillsammans och i samförstånd
Aftonbladet
De två första misstänkta har uppgett att de agerat i nödvärn
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