Aktieprofilen: Läge för att köpa guld och silver

En kund köper en guldtacka i Bangkok i januari i år. Arkivbild.

David Bagge, vd på Marketmate, har en försiktigt positiv inställning till börsen just nu, säger han till DI. Samtidigt letar han efter avkastning på annat håll och då vänder han blicken mot ädelmetallerna guld och silver, som han tycker har blivit bortglömda de senaste månaderna.

– Jag gillar att köpa det som inte längre är hajpat, säger han till tidningen.

Bagge tror inte att börsen står inför någon omedelbar större uppgångsfas, snarare räknar han med en fortsatt svängig marknad. Risken de kommande tre till fyra veckorna tror han ligger på nedsidan.

– Framför allt tror jag att marknaden behöver en större avkylning innan vi kan få en mer stabil uppgång senare under året, säger han.