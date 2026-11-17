Spionanklagade Alice Huangs man Kang Wei byggde ett nätverk av datacenter i Kina, rapporterar Wall Street Journal. Under åren 2021-2024 uppgick de planerade investeringarna kopplade till Kang Wei till nio miljarder dollar, som stöttades av kinesiska staten, enligt tidningen.

Åtminstone en del av de Nvidiachip som Alice Huangs bolag Megaspeed fick tillgång till skickades till Kina, enligt källor till WSJ.

Alice Huangs bolag Megaspeed har tidigare sagt att det är en legitim och laglig verksamhet och att hon inte längre har kopplingar dit.