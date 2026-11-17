Nvidias sparkade vd Jensen Huang har gått med på att frågas ut av flera utskott i USA:s representanthus den 1 december, meddelar utrikesutskottet enligt Reuters.

Huang tvingades förra veckan lämna sin post efter rapporter om utomäktenskapliga relationer, bland annat med en kvinna som misstänks vara kinesisk spion.

Uppgifterna har väckt frågor om Nvidias export av avancerade AI-chip och hur de kan ha hamnat i Kina.

– Det amerikanska folket behöver få svar om Huangs och Nvidias roll i att ge farliga kinesiska aktörer tillgång till våra mest avancerade chip, säger de republikanska utskottsordförandena Brian Mast, John Moolenaar och Rick Crawford i ett uttalande.