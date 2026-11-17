Huang ska höras i kongressen om spionskandalen
Nvidias sparkade vd Jensen Huang har gått med på att frågas ut av flera utskott i USA:s representanthus den 1 december, meddelar utrikesutskottet enligt Reuters.
Huang tvingades förra veckan lämna sin post efter rapporter om utomäktenskapliga relationer, bland annat med en kvinna som misstänks vara kinesisk spion.
Uppgifterna har väckt frågor om Nvidias export av avancerade AI-chip och hur de kan ha hamnat i Kina.
– Det amerikanska folket behöver få svar om Huangs och Nvidias roll i att ge farliga kinesiska aktörer tillgång till våra mest avancerade chip, säger de republikanska utskottsordförandena Brian Mast, John Moolenaar och Rick Crawford i ett uttalande.
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bakgrund
Jensen Huang
Wikipedia (sv)
Jen-Hsun "Jensen" Huang (kinesiska: 黃仁勳; pinyin: Huáng Rénxūn), född 17 februari 1963 i Taipei, är en taiwanesisk-amerikansk entreprenör och affärsman. Han grundade grafikprocessor-företaget Nvidia 1993 och var dess VD till och med 11 november 2026.
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