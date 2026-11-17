Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski säger till TT att han inte oroas av honungsfällor av den typ som tvingade fram Nvidia-vd:n Jensen Huangs avgång förra veckan.

Han upplever att näringslivet nu har en mer ”realistisk och krass bild” av riskerna än tidigare.

– Då slog man undan samtal om det här som rena konspirationsteorier. I dag har man vaknat upp till en verklighet där det faktiskt inte är otänkbart att främmande makter agerar på olika sätt.

Klarna redovisade en justerad rörelsevinst på 21 miljoner dollar under tredje kvartalet, vilket var bättre än analytikerna väntat sig.