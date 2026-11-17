Jensen Huang bryter tystnaden efter avgången från Nvidia i en intervju med Wall Street Journal. Han säger att han är öppen för att återvända till chipjätten.

– Om styrelsen beslutar att det ligger i våra aktieägares, våra anställdas, företagets och USA:s bästa intresse att jag återvänder, skulle jag känna mig hedrad av att hörsamma dessa uppmaningar och återvända som vd, säger han.

I ett längre inlägg på X tackar Huang för det stöd han fått under den senaste veckan och ber om ursäkt.

”Jag levde inte upp till de krav som ställs på alla på Nvidia, och jag har begått allvarliga misstag i mitt privatliv. Jag har orsakat problem för styrelsen som jag ångrar djupt”, skriver han.

Huang tvingades lämna vd-posten i bolaget han var med och grundade för 33 år sedan i förra veckan. Avgången kom efter att han erkänt otrohet och medieuppgifter om att han haft en relation med den utpekade kinesiska spionen Alice Huang.

Under gårdagen rapporterade CNBC, med hänvisning till källor, att Nvidias styrelse inte överväger att återinsätta Huang som vd.